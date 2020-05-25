“تياغو” يغيب عن مواجهة بايرن ميونخ و بروسيا دورتموند

تأكد اليوم الإثنين غياب لاعب خط الوسط تياغو عن صفوف بايرن ميونخ في مباراة القمة المقررة غداً الثلاثاء، أمام مضيفه بروسيا دورتموند، في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

ولم يشارك الإسباني تياغو في التدريبات اليوم الإثنين، كما غاب عن صفوف الفريق في مباراته أمام إينتراخت فرانكفورت أمس الأول السبت، بسبب مشكلة في العضلة الضامة.

وقال هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ: “لسوء الحظ، استبعد (تياغو) من هذه المباراة. أما سر تشكيلة بايرن، فأحب أن أحتفظ به”.

أما الأنباء السارة لبايرن ميونخ فتمثلت في إعلان فليك أن المدافع جيروم بواتينغ سيكون لائقاً للمشاركة وأن الفريق لن يفتقد جهود لاعبين أخرين.