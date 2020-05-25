الصحة : تسجيل 2235 إصابة بفيروس كورونا

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات كورونا في المملكة عن تسجيل (2235 ) إصابة جديدة ، ليصل إجمالي الإصابات إلى 74795 حالة، وعدد الحالات النشطة 28728 حالة، منها 384 في حالة حرجة.

وأشار إلى تعافي 2148 حالة ليصل إجمالي الحالات المتعافية من كورونا في المملكة إلى 45668 ، وتسجيل 9 حالة وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 399.