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عودة الحياة إلى طبيعتها في الأراضي الفلسطينية مع انحسار كورونا

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يوم الاثنين عن عودة الحياة إلى طبيعتها مع انحسار انتشار فيروس .
وقال في مؤتمر صحفي في رام الله: “بانحسار الخطر عن شعبنا، وهبوط منحنى الإصابات، نكون في مرحلة جديدة من مراحل مواجهة المرض، وهي مرحلة التحرر من الإجراءات والتسهيل على الناس والعودة للحياة الطبيعية بحذر ووفق إجراءات السلامة”.
وأضاف: “تفتح المساجد والكنائس ابتداءً من صلاة الفجر يوم غد الثلاثاء، حتى نعطي فرصة للتعقيم، على أن يأتي كل مصل بكمامة وسجادة صلاة والحفاظ على المسافة بين المصلين وأن لا يتم الوضوء في مرافق المساجد”.
وسمحت الحكومة الفلسطينية بعمل المحال والمنشآت التجارية والصناعية ومختلف المؤسسات ابتداءً من صباح الثلاثاء بشكل طبيعي مع الحفاظ على إجراءات السلامة.

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