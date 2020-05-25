العراق... الحظر الشامل يعيق تقديم النشرات الإخبارية بالقنوات

وقالت قناة "الغد" إن المرصد العراقي للحريات الصحفية دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاتخاذ تدابير عاجلة تتعلق بإجراءات فرض الحظر الشامل الذي شددته القوات الأمنية بعد توجيهاته الأخيرة بهذا الشأن، والتي تم بموجبها تقيد حركة الإعلاميين والصحفيين بعد أن جرى استثنائهم سابقا مع بعض الفئات كالفرق الصحية والأطباء.

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في السياق ذاته، أبلغ صحفيون ميدانيون المرصد العراقي للحريات الصحفية أن القوى الأمنية قامت بسحب باجات بعض الصحفيين، وإن عددا من القنوات الفضائية اعتذرت عن تقديم نشرات الأخبار ليوم الإثنين.

جاء ذلك بعد أن تعذر حضور كوادر العمل المكون من مذيعي النشرات والفنيين في قسم الأخبار، وكذلك البرامج الأمر الذي إنسحب على وسائل إعلام مختلفة، كما تعذرت عودة مراسلون ميدانيون انجزوا مصورة إلى مقار عملهم بعد أن منعتهم نقاط التفتيش من المرور.

ولم تتمكن كوادر صحفية من الحضور إلى العمل حيث أحدث ذلك إرباكا واضحا وخللا في تنظيم عمل مؤسسات مختلفة، واشتكى صحفيون يعملون في قنوات دجلة والعهد والإتجاه والعراقية من الإجراءات المشددة.

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في سياق متصل، نفت سلطة الطيران المدني العراقية، يوم أمس الأحد، استئناف الرحلات الجوية بدءا من شهر يونيو/حزيران المقبل.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، فإن المتحدث باسم سلطة الطيران جهاد كاظم، قال بأن "الحديث حول استئناف الرحلات الجوية بدءا من شهر حزيران المقبل عارٍ عن الصحة".

مضيفا بأن "سلطة الطيران المدني قررت تعليق الرحلات الجوية حتى نهاية الشهر الجاري، على أن تتم، بعدها مناقشة الموضوع مع خلية الازمة واللجنة العليا للصحة والسلامة، ليتم على ضوء ذلك اتخاذ القرار بتمديد الحظر أو فتح الأجواء العراقية".

وكانت سلطة الطيران المدني، قد أعلنت في وقت سابق، استمرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد لغاية 31 مايو/ أيار الجاري.