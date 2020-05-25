رجاء الجداوي تكشف عن حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا

وأوضحت الجداوي أنها ستبقى في المستشفى كامل المدة المقررة للبقاء في العزل، وقالت: "أنا كنت اتخذ كل إجراءات الوقاية، لكن عندما لا يقوم الأشخاص المحيطين بنا باتباع تلك الإجراءت سيبقى هناك مشكلة"؛ وفقا لموقع "مصراوي".

وتابعت قائلة: "نحن نخاف على أولادنا وأهلنا، ويجب أن نخاف أكثر على بعضنا البعض".

وشكرت الفنانة جمهورها على دعمه لها، وقالت: "أنا أشكر كل الناس، دعمهم لي هو ما يمكنني من تحمل هذا الوضع. أتمنى الخير والصحة للجميع".

كما وجهت "الجداوي" نصيحة للجميع قائلة: "لا تستهونوا بالمرض، لأننا نتعامل مع شبح لا نعرفه، ولا نعرف كيف ممكن أن نصاب به، يمكن أن يكون الشخص الذي بجانبك مصاب بالمرض ولا تظهر عليه أي أعراض، أتمنى أن يتخذ كل الناس إجراءات الوقاية، وأدعوا الله أن تنتهي هذه الأزمة قريبا".

وأثبتت الفحوصات إصابة الفنانة بالفيروس بعد ارتفاع درجة الحرارة، ونقلت إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.