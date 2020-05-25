وقالت القيادة في بيان، إنه "لم يصدر أي منع لحركة الإعلاميين وفق الاستثناءات الممنوحة لهم من قبل قرارات لجنة الأمر الديواني 55 واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية"، وفق موقع "السومرية نيوز".
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هذا وأعلنت وزارة الصحة العراقية، الإثنين الماضي، تطبيق الحظر التام في 6 مناطق بالعاصمة بغداد اعتبارا من الأربعاء الماضي، ولمدة أسبوعين بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا في هذه المناطق.
وكانت وزارة الصحة العراقية قد أشارت، في وقت سابق من الشهر الحالي إلى "استمرار الخروقات لقراراتها وتوصيات اللجنة العليا في عدم الالتزام بحظر التجوال الجزئي في عدد من مناطق العراق، مما يشكل خطرا كبيرا قد يؤدي إلى حالة تفشي الوباء".
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الإثنين، تسجيل 8 وفيات بوباء "كوفيد-19" ليصبح إجمالي الوفيات 160 و197 إصابة لبلغ العدد الإجمالي 4469 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق... قيادة بغداد تصدر توضيحا بشأن استثناءات الإعلاميين من الحظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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