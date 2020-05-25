وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، اليوم الإثنين: إن "البعض دأب على بث شائعات رخيصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتناول صحة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وكان آخرها الروايات المختلقة التي عممت خلال اليومين الماضيين بغية إحداث بلبلة متعمدة في البلاد وبث القلق في نفوس المواطنين".
© AP Photo / Dalati Nohra
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تناقلت أنباء عن وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون نسبتها إلى الوكالة الوطنية للإعلام التي بدورها نفت أن تكون قد نشرت شيء من هذا القبيل.
بالمقابل نشر أمين سر "تكتل لبنان القوي" النائب إبراهيم كنعان، على حسابه عبر "تويتر"، فيديو يجمعه برئيس الجمهورية ميشال عون، وعلق عليه: "من لقائي اليوم في بعبدا مع الرئيس حول قضايا الساعة المالية والاقتصادية والاجتماعية وعلى هامشه .... الجنرال".
كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة الجمهورية اللبنانية تعلن أنها ستلاحق مروجي الشائعات التي طالت الرئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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