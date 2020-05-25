المغرب...قرار حكومي بإنشاء قاعدة عسكرية على الحدود مع الجزائر

ووفقا لموقع " collimateur" " المغربي، فإن المرسوم رقم 2.20.337 الصادر في العدد 6884 من الجريدة الرسمية، أكد: "أصدر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قراراً بنقل الكثير من الأراضي إلى المجال الخاص للدولة في ظل نظام الغابات لبناء قاعدة عسكرية في محافظة جرادة لصالح القوات المسلحة الملكية".
يأتي هذا القرار بعد ثلاثة أيام من مرسوم آخر يثبت شراء صواريخ أرض-جو من طراز VL-Mica من فرنسا.
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واضاف الموقع أن بناء القاعدة العسكرية الجديدة "هو جزء من الجهود الرئيسية، التي بذلها المغرب منذ 2014 لزيادة حماية حدوده البرية مع الجزائر (خاصة فيما يتعلق بالإتجار بالبشر والقنب). وأضاف أنه في هذا السياق "تم بناء جدار بطول 150 كيلومترًا بالفعل على الحدود بين السعيدية والجرادة".
وتأتي هذه الخطوة في ظل أجواء سياسية متوترة بين البلدين، إذ استدعت الجزائر في 14 مايو/أيار، السفير المغربي لديها للاحتجاج على تصريحات مسيئة منسوبة للقنصل المغربي في وهران.
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