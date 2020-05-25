الدفاع التركية: تحييد 1458 إرهابيا في العراق وسوريا منذ يناير

وأضاف أن تحييد هؤلاء الإرهابيين، جاء ضمن إطار عمليات مكافحة الإرهاب شمالي سوريا والعراق، حيث تنشط منظمة "بي كا كا"، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.

© Sputnik . Igor Russak

وفي سياق آخر، شدد الوزير التركي على بذلهم الجهود لتأمين وقف إطلاق نار دائم في منطقة إدلب السورية، ضمن إطار الاتفاقية المبرمة بين أنقرة وموسكو في مارس/ آذار الماضي، بحسب الوكالة.

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وأضاف: "نبذل ما في وسعنا للتوصل إلى حل سياسي بإدلب. هناك بعض الانتهاكات الصغيرة إلا أن المشهد العام يظهر الالتزام بوقف إطلاق النار".

وأشار أكار، إلى أنه في أعقاب الاتفاقية المبرمة بين أنقرة وموسكو، عاد قرابة 300 ألف سوري إلى مناطقهم التي نزحوا منها في إدلب.

وأعلن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في 5 مارس الماضي، عن توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب، اعتبارا من 6 الشهر نفسه.