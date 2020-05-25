شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الكويتى يبحث مع نظيره فى مدغشقر ترحيل العمالة المخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الإثنين، مع وزير خارجية مدغشقر الدكتور تاهيندرازاناريفيلو دجاكوبا أوليفا، سبل ترحيل العمالة المخالفة لقانون الإقامة والمقيمة بصورة غير قانونية الكويت. وناقش الوزيران - خلال اتصال هاتفى أجراه وزير الخارجية الكويتى اليوم مع نظيره فى مدغشقر - أوجه التنسيق حيال مباشرة تسيير طائرات ترحيل العمالة المخالفة خلال الأيام القليلة المقبلة. Advertisements كما بحثا مجمل العلاقات الثنائية التى تربط البلدين، وأطر تعزيز التعاون المشترك نحو مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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