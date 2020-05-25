شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 1751 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 1751 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة العامة فى قطر عبر بيان مقتضب بحسابها على تويتر الأحد، تسجيل 1501 إصابة جديدة بكورونا لترتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 34521 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتى وفاة جديدتين ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 23 حالة، بينما تعافى 657 حالة، ليرتفع العدد الكلي للحالات التى تماثلت للشفاء إلى 9170.

كانت مواقع قطرية ذكرت، أنه تم اكتشاف 12حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى السجن المركزى، زاعماً نقل كافة المُصابين إلى إحدى المرافق الطبية التابعة لمؤسسة حمد الطبية والتى تم تجهيزها خصيصاً لاستقبالهم.

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وأضافت التقارير الصحفية أن بيان الحكومة عن تفشى كورونا جاء عقب تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، التى كشفت خلاله عن الأوضاع داخل السجن المركزى، بعد عقد عدة لقاءات مع المساجين، الذين كشفوا عن عدم الاهتمام بالنظافة داخل السجن، وتفشى الوباء على نحو كبير بين المحتجزين. كما اكدت مصادر مطلعة، أن الحكومة اضطرت للإعلان عن الحالات بسبب الضغوط عليها من قِبَل المنظمات الحقوقية، لافتةً أن الحكومة فى الوقت نفسه أصرت على إخفاء الأعداد الحقيقية للإصابات بالوباء.