شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالمجلس السيادى السودانى يعلن دخوله "العزل الصحي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد الفكي سليمان، دخوله في عزل صحي لمدة أسبوعين بعد مخالطته لوزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، التي تأكدت إصابتها بالفيروس. وفقا لموقع النيلين السودانى.

وأعلنت وزيرة الشباب والرياضة السودانية ولاء البوشي، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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وقالت البوشي - في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في ساعة متأخرة مساء أمس - إنها تأكدت من إصابتها بفيروس كورونا، لافتة إلى أنها ستلتزم بالإجراءات الصحية اللازمة.

وأضافت أنها أبلغت من التقاها الفترة الماضية للالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوما، داعية إلى الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة والحرص على تجنب التجمعات، لأن الانتشار المجتمعي يتطلب المزيد من الإجراءات الوقائية.