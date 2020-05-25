شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: ارتفاع الإصابات بكورونا لعدم الالتزام بالحجر المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الصحة العراقى حسن التميمي، اليوم الإثنين، أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، يرجع لعدم التزام المواطنين بالحجر المنزلي، وقال التميمى - فى تصريح صحفى أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، "إن ارتفاع عدد الإصابات يعود لعدم التزام المواطنين، لكنه يعتبر منجزا للوزارة لكونها اعتمدت معايير منظمة الصحة العالمية بإجراء أكثر من 6000 فحص يوميا، وهى ليست عملية سهلة إطلاقا حيث تحتاج إلى المئات من الفرق الطبية فى وقت أمنت فيه وزارة الصحة 20 مختبرا متخصصا فى كل المحافظات".

وأضاف، أن الحظر الكلى سينتهى بعد العيد ليحل محله الحظر الجزئى الذى كان مطبقا قبل ذلك ، وأنه لا يوجد وقت محدد لرفع الحظر.

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وفى السياق ذاته، أعلن محافظ النجف الأشرف لؤى الياسرى رئيس خلية الأزمة المحلية، تسجيل إصابتين

جديدتين بفيروس كورونا المستجد فى المحافظة.