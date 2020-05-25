شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل حركة السير فى الإمارات بسبب غزارة هطول الأمطار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لانخفاض في درجات الحرارة، أدى إلى هطول أمطار بشكل كبير على الإمارة خلال الساعات الأخيرة، مما تسبب في تعطيل حركة السير على الطرق السريعة للمنطقة.

وكشفت صحيفة الأمارات اليوم، عن مقطع فيديو يظهر من خلاله صعوبة السير على الطرق الرئيسية في إمارة الشارقة بسبب تواجد كمية كبيرة من مياه الأمطار على الطرق، وتوقف تام لحركة سير للسيارات.

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وعلى جانب آخر، قررت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ، السماح بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة بموجب تأشيرة دخول للمقيمين وذلك اعتبارا من الأول من يونيو 2020 . وفقا لصحيفة البيان الإماراتية.

وكانت حكومة الإمارات قد أصدرت في 19 مارس 2020 قراراً بتعليق دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة حتى إشعار آخر، بسبب انتشار فيروس كورونا وكإجراء احترازي للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

من جهة أخرى ، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن إجرائها أكثر من 35 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، والمخالطين لهم وعزلهم.