شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد تعليق جلسات المحاكم فى لبنان حتى 7 يونيو بسبب وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزيرة العدل اللبنانية مارى كلود نجم، استمرار تعليق جلسات المحاكم فى عموم لبنان حتى 7 يونيو المقبل، خشية انتشار وباء كورونا وتفشيه ، وأصدرت وزيرة العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضى سهيل عبود بيانا مشتركا، اليوم، أكدا فيه أن تمديد تعليق الجلسات فى كافة المحاكم والدوائر القضائية، يأتى فى ضوء قرار الحكومة بتمديد حالة التعبئة العامة الصحية لمواجهة انتشار وباء كورونا.

وتضمن القرار الاستمرار فى البت بطلبات إخلاء سبيل من جرى إلقاء القبض عليهم والمحبوسين احتياطيا من قبل سلطات التحقيق القضائية المختصة، واتخاذ التدابير المستعجلة حينما يتطلب الأمر من قبل القضاء المدنى المختص بما فيها طلبات الحبس الاحتياطي.

يذكر أن حالة التعبئة العامة التى أُعلنت فى لبنان منذ 15 مارس الماضي، تتضمن عددا من التدابير والإجراءات والقيود على عمل المؤسسات العامة والخاصة والأنشطة الاقتصادية والتجارية والتنقلات لمنع تفشى الوباء.

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وقررت الحكومة اللبنانية، يوم الخميس الماضى، تمديد حالة التعبئة العامة لمواجهة وباء كورونا والحد من انتشاره، حتى 7 يونيو المقبل، وذلك فى ضوء التوصية الصادرة بهذا الشأن من المجلس الأعلى للدفاع.

وسُجلت فى لبنان حتى الآن 1114 حالة إصابة بفيروس كورونا، إلى جانب وفاة 26 شخصا جراء إصابتهم بالفيروس.