فلسطين: عودة الوزارات والهيئات الرسمية للعمل بشكل منتظم بدءا من الأربعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الاثنين، عودة العمل فى المحاكم وجميع الوزارات والهيئات الرسمية بشكل طبيعى مع مراعاة شروط السلامة من بعد غد الأربعاء، وأضاف اشتية فى مؤتمر صحفى عقده فى مقر رئاسة الوزراء فى رام الله - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إنه يسمح بعمل المحال والمنشآت التجارية والصناعية بدءا من صباح غد "الثلاثاء"، بشكل طبيعى مع الحفاظ على إجراءات السلامة، كما تفتح المساجد والكنائس بدءا من صلاة الفجر "الثلاثاء"، على أن يأتى كل مصلى بأدوات التعقيم وسجادة صلاة والحفاظ على المسافة بين المصلين وأن لا يتم الوضوء فى مرافق المساجد.
وأكد رئيس الوزراء، رفع كامل الحواجز بين المحافظات وسير العمل تركيزا على النظام العام ومنع أى فوضى أو خرق للنظام العام، لافتا إلى أن "سيادة فلسطين سيادة دولة على أرضها وسيادة القانون، ونحن نقوم بذلك من أجل سلامة مجتمعنا وأولادنا وفرض سلطة الدولة على الأرض".
وفيما يتعلق بالشأن السياسي، قال اشتية: نخوض اليوم معركة هامة وهى معركة وجود ومشروع وطني، ومعركة منع ضم واقتطاع جزء من أراضينا، هذه المواجهة متعلقة بقرار إسرائيل ضم جزء كبير من أرضنا وفرض سيادتها على المستعمرات.
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