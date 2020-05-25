شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة اللبنانية: الشائعات حول صحة "عون" تستهدف إحداث بلبلة وستُلاحق قانونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية، عدم صحة كافة الأنباء المتداولة فى الآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعى، حول صحة الرئيس ميشال عون، واصفة إياها بالشائعات التى تستهدف إحداث بلبلة متعمدة فى البلاد، وأن الأجهزة الأمنية والقضائية ستلاحق مطلقيها وفقا للقانون.

وذكر مكتب الإعلام بالرئاسة اللبنانية – فى بيان له اليوم – أن "البعض دأب على بث شائعات رخيصة عبر وسائل التواصل الاجتماعى تتناول صحة رئيس الجمهورية ميشال عون، وكان آخرها الروايات المختلقة التى عُممت خلال اليومين الماضيين بغية إحداث بلبلة متعمدة فى البلاد وبث القلق فى نفوس المواطنين".

وأضاف، "إن مكتب الإعلام فى رئاسة الجمهورية إذ ينفى نفيا قاطعا هذه الروايات والتى لا أساس لها من الصحة، يهيب بالرأى العام عدم الأخذ بها، ويلفت إلى أن بثها تحظره القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وبالتالى فإن الأجهزة الأمنية والقضائية سوف تلاحق مروجى هذه الشائعات الخبيثة، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق مطلقيها والمروجين لها".

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على صعيد متصل، نشر رئيس لجنة المال والموازنة فى مجلس النواب اللبنانى النائب إبراهيم كنعان، مقطع فيديو مصورا على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) وهو يتجول بصحبة الرئيس اللبنانى ميشال عون فى حديقة قصر بعبدا الجمهوري.

وعنون النائب كنعان المقطع المصور قائلا: "من لقائى اليوم فى بعبدا مع الرئيس حول قضايا الساعة المالية والاقتصادية والاجتماعية".

وكانت وسائل التواصل الاجتماعى قد تداولت على مدى اليومين الماضيين أنباء تشير إلى تدهور صحة الرئيس اللبنانى ميشال عون ونقله إلى مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت.