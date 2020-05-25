شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «توكلنا» بشأن إمكانية المعايدة على الوالدين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد تطبيق “توكلنا”، المعتمد من وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا، على وجوب الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية، محذرًا من أن المخالفة تعرّض مرتكبها لتطبيق العقوبات النظامية.

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جاء ذلك في رد من التطبيق على استفسار أحد المغردين قائلا: “هل يسمح بساعة في العيد لمعايدة الوالدين”؟، ليجيب التطبيق بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية، ومخالفة ذلك يعرض المخالف لتطبيق العقوبات النظامية.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قد شدد على منع التجمعات بكل صورها وأشكالها وأماكن حدوثها، ومنها التجمعات العائلية “أي تجمع داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة”.

وحذر من أن عقوبة التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة، ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة، عشرة آلاف ريال.