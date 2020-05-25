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غبار ورياح سطحية تسود أجواء الرياض حتى الثامنة مساءً

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هيثم سليمان 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن غبار ورياح سطحية تسود أجواء الرياض حتى الثامنة مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إنذارا مبكرا يفيد بوجود نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وأتربة مثارة على منطقة الرياض.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل الدوادمي، الدرعية، الدلم، العاصمة الرياض، القويعية، المجمعة، المزاحمية، حريملاء، عفيف، رماح، شقراء.

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وأشارت الأرصاد إلى أن الحالة تبدأ في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الإثنين، وتنتهي في تمام الساعة الثامنة مساءً.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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