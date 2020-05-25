شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيهات متقدمة بشأن طقس 3 مناطق.. أمطار رعدية وبرد وسيول والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الإثنين، 3 تنبيهات متقدمة بشأن حالة الطقس المتوقعة في مناطق ( مكة المكرمة – عسير- الباحة).

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وأوضحت “الأرصاد” في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه من المتوقع أمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح مع تدن في الرؤية الأفقية بمنطقة مكة المكرمة ، وتشمل هذه الحالة محافظات ( الطائف- العرضيات- ميسان)، مشيرة إلى أن الحالة ستنتهي – بمشيئة الله- في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين.

وفى منطقة عسير، أصدرت الهيئة تنبيهاً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية مع تدن للرؤية الأفقية وتساقط البرد وسيول، وتشمل الحالة محافظات ( أبها- النماص- بيشة – تثليث- تنومة- خميس مشيط- رجال المع – محايل- ظهران الجنوب)، وستنتهي الحالة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الاثنين.

وفى منطقة الباحة، أصدرت “هيئة الأرصاد” تنبيهاً بأمطار متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مع تدن في الرؤية وتساقط البرد و سيول، وتشمل محافظات ( الباحة- بلجرشي – المندق)، وتنتهي الحالة في تمام الساعة الثامنة مساءً.