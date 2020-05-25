شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «الجوازات» بشأن تعديل توقيت تأشيرات الخروج والعودة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات أنه في حال عدم الاستفادة من التأشيرة خلال فترة صلاحية سريانها يلزم إلغائها لتجنب الغرامة.

جاء ذلك في رد من “الجوازات” على استفسار أحد المستفيدين على موقع “تويتر”، بشأن حيازة المتسائل تأشيرة خروج وعودة، وسوف تنتهي بعد أسبوع من أول أيام العيد، ولا يستطيع السفر، فهل يمكن إلغائها وبعد ذلك يتم تجديد الإقامة بتأشيرة جديدة؟.

تجدر الإشارة إلى أن الجوازات، أوضحت في استفسارات سابقة أنه لا يمكن التعديل على تأشيرة الخروج والعودة، لكن يمكن إلغاؤها، مؤكدة أنه إذا تم إصدار التأشيرة لا يمكن التعديل، ويمكن الإلغاء عبر منصة (أبشر) الخاصة بصاحب العمل.