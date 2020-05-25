«الصحة»: 7 فحوص لتقييم المريض قبل بدء العزل المنزلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبدالله آل علي

حددت الجهات الصحية بالدولة الحد الأدنى للفحوص الطبية المطلوبة لتقييم المريض قبل البدء بالعزل المنزلي، وتمثلت في 7 فحوص ضرورية، وهي تعداد الدم الكامل، واختبار وظيفة الكلى، واختبار وظائف الكبد، ومستوى الجلوكوز، وتحليل البروتين المتفاعل، وتخطيط القلب، وتصوير الصدر بالأشعة السينية، ويمكن إجراء اختبار متابعة PCR في المنزل أو في أقرب مركز للرعاية الصحية الأولية، أو في مناطق معينة في المستشفيات يعتمد على توفر فئة الخدمة، ويتم تكرار الاختبار لكل حالة على حدة حسب تقييم الجهة الصحية، وفحوص أخرى حسب تقييم الجهة الصحية للمصاب وحسب البروتوكول الوطني للتشخيص والعلاج، أما في حالة التدهور السريري أو ظهور أعراض جديدة، ينصح المرضى بالحضور إلى المستشفى، وسيُطلب من المريض غسل اليدين وارتداء قناع أثناء نقله إلى المستشفى وقد ينقل بسيارة الإسعاف حسب الحالة الصحية.

وحددت الجهات الصحية إضافات مهمة على الجوانب القانونية للحجر الصحي، إذ يجوز لوزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المحلية التنسيق مع وزارة الداخلية وقيادات الشرطة المحلية، للحصول على أمر يجيز العزل أو الحجر الصحي لفرد أو مجموعة من الأفراد غير المتعاونين، ويتم إلغاء العزل الصحي المنزلي متى صدرت تعليمات أو متى خالف الشخص العزل المنزلي ويحول إلى العزل في المنشآت الصحية.

وأوضحت الجهات الصحية دور الجهات المساندة، كالمؤسسات البيئية باتخاذ التدابير اللازمة لجمع النفايات الناتجة عن العزل الصحي المنزلي والتخلص منها بطريقة آمنة كونها نفايات معدية، وتزويد المصابين بالإرشادات حول كيفية التعامل مع هذه النفايات بالطريقة المناسبة.

أما السلطات الأمنية فتقوم بالمساعدة في إلزام المصابين غير المتعاونين بالخضوع للعزل الصحي، وذلك حسب اللوائح والقوانين المتعلقة بهذا الشأن كونهم يشكلون خطراً لانتشار العدوى في المجتمع.

وحددت الجهات الصحية 10 مبادئ أساسية لتطبيق العزل الصحي، وهي عندما يتم تحديد شخص مصاب أو مجموعة صغيرة من الأشخاص المصابين، فإنه يتم إبلاغ إدارة الصحة العامة/ الطب الوقائي وتحدد الجهة الصحية ما إذا كان العزل الصحي المنزلي أو في منشأة سكن عمالي مناسب ويتم رفع كشف بالأسماء وبيانات الحالات المعزولة للجهات المختصة المساندة والأمنية لضمان تكامل العمل. وفي حال لم تنطبق المعايير للعزل المنزلي سواء كانت بسبب حالة الشخص أو بيئة المنزل أو عدم توفر منزل لفئة السياح على سبيل المثال يحول الشخص إلى العزل في منشأة صحية، ويعطى المريض نموذج التعهد الخاص بالعزل المنزلي، ويقوم بالتوقيع عليه ويدرك تماماً العواقب القانونية لعدم الامتثال، وتجب مراقبة الحالة الصحية للأفراد تحت العزل الصحي وفي حال ظهور الأعراض أو تدهور الحالة الصحية يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ويتبع البروتوكول الوطني للتشخيص والعلاج لحالات فيروس كورونا كوفيد19 في حالة الحاجة لفحص أو علاج المصاب، ويجب على المؤسسات تلبية احتياجات الأفراد تحت العزل الصحي بطريقة منهجية ومختصة. ويجب الحفاظ على الأماكن الخارجية المستخدمة للعزل الصحي بطريقة آمنة وصحية، وتهدف إلى تقليل احتمال انتقال العدوى أو الإضرار بالآخرين، و يجب احترام المعتقدات الثقافية والدينية قدر الإمكان في تلبية احتياجات الأفراد المتواجدين في العزل الصحي، ويجوز للجهات الصحية المحلية أن تأذن للأطباء أو العاملين في مجال الرعاية الصحية أو أي جهة أخرى بالوصول إلى الأفراد في أماكن العزل الصحي حسب الضرورة، لتلبية احتياجات الأفراد على الجهات الصحية إنهاء العزل الصحي بعد التأكد من نتيجة الفحص وعدم احتمالية نقل المريض للعدوى ورفع كشوف الأسماء إلى الجهات المختصة والأمنية، ويعطى الشخص إجازة مرضية طوال فترة المرض والعزل فيما بعد الشفاء التي قد تمدد إلى ١٤ يوماً أو أكثر، ويتوجب على الجهات الصحية والأمنية التعاون معاً ووضع آلية لمتابعة الحالات المتواجدة في العزل المنزلي وتسليم الكشوف والبيانات الخاصة بالأفراد المعزولين أثناء العزل وعند انتهاء العزل.