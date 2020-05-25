تايكواندو الشارقة يتوج بالبطولة الرمضانية للتايكواندو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج تايكواندو نادي الشارقة الرياضي بطلاً لبطولة الإمارات الرمضانية للتايكواندو عن بُعد (فئة البومسا) التي نظمها اتحاد الإمارات للتايكواندو بمشاركة 80 لاعباً يمثلون 7 أندية من مختلف أندية الدولة وأدارها 10 حكام، وأشرف عليها محمد إسحاق المدير الفني بالاتحاد.

وحافظ تايكواندو الشارقة على لقبه للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن نجح في الفوز بالمراكز الأولى في كافة الفئات ليتوج بالمركز الأول في الترتيب العام للبطولة.

وحصل أبطال تايكواندو الملك في البطولة على 14 ميدالية ملونة منها 8 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية وبرونزيتان، ليجمع 70 نقطة وضعته في صدارة ترتيب البطولة التي جرت خواتيم شهر رمضان الكريم واستمرت لـ 4 أيام شاركت فيها فئات الأشبال والناشئين والشباب والرجال.

وأشاد المهندس سليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية بالنتيجة المشرفة التي حققها الأبطال، ذاكراً أن فريق التايكواندو دائماً على قدر التطلعات وبات مسيطراً على كافة البطولات المطروحة في الساحة، قائلاً إن الفريق يضم أفضل اللاعبين في الساحة وعناصره من الأعمدة الأساسية لمنتخب الدولة في اللعبة، مشيداً بالروح العالية والإصرار الكبير الذي يتحلى به اللاعبون والذي توجوه بهذه البطولة التي تضاف لسلسلة البطولات التي حققها.

ولفت الهاجري إلى أن استمرار تدريبات فرق الألعاب الفردية بالنادي، وحرص الإدارة على توفير كافة احتياجات اللاعبين، بالإضافة لاستقطاب أبرز المدربين واللاعبين والإداريين لنقل تجاربهم وعكس خبراتهم للاعبين ساهم بشكل كبير في النتيجة وفي المردود الفني لكافة الفرق التي لم تتوقف وتواصل تدريباتها باستمرار تحت إشراف الأجهزة الفنية وبمتابعة من الأجهزة الإدارية.