أسماء الجناحي: نقلة نوعية للرياضة الثلاثية في الموسم الجديد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت أسماء يوسف الجناحي عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للترايثلون عضو لجنة المرأة بالاتحاد الآسيوي للترايثلون، أن نجاح مبادرات الجمعية خلال فترة توقف النشاط الرياضي لم يأتِ من فراغ، وإنما جاء بتخطيط سليم لطبيعة المرحلة الحالية، ومشاركة رياضيين من مختلف فئات المجتمع، لذلك كان النجاح حليفاً لكافة المبادرات التي أقيمت خلال الفترة الماضية.

وقالت: «الجمعية استمرت في عملها بعد تطوير آلية العمل لتصبح كلها عن بعد، فبدأنا بالتدريبات اليومية للاعبين تحت إشراف المدربين عن طريق تقنية الاتصال المرئي عن بعد، ووجدنا تجاوباً كبيراً مما شجعنا على إطلاق السباقات الافتراضية التي جمعت كافة الرياضيين من ممارسي مختلف الرياضات، حتى وصلت المشاركات لأعداد قياسية أهمها تواجد 10 دول عربية وأوروبية، وهو ما شجعنا على الاستمرار في تقديم مبادرات جديدة».

وأوضحت أن الجمعية نظمت خلال الشهرين الماضيين 9 مسابقات افتراضية تحت مسمى دواثلون الإمارات الافتراضي، والذي خصص للكبار والصغار وأصحاب الهمم والعائلات، وابتكرت الجمعية معايير جديدة للسباقات الافتراضية، وآلية جديدة لاحتساب النتائج بعد عدة اجتماعات مع أعضاء التحكيم، وأقيمت 5 سباقات للكبار والصغار، وواحدة للعائلات، وثلاث بطولات لأصحاب الهمم، وقد نالت سباقات أصحاب الهمم إشادة كبيرة من اللاعبين المشاركين إذ أتاحت الفرصة لأسرهم لمتابعة أدائهم أثناء السباق وتشجيعهم، وهو ما كانوا يفتقدونه خلال المشاركات التي تقام خارج الدولة.

وبينت أن دواثلون الإمارات الافتراضي العائلي الذي أقيم بدعم ومشاركة الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي حاز أكبر مشاركة عددية في كافة السباقات وكان الأكثر نجاحاً وتميزاً بين جميع السباقات، وتميز بالروح الرياضية العالية، وبالنبض الرياضي العائلي، من خلال وجود عوائل رياضية متميزة حرصت على التواجد في الحدث، وتأكيداً لأهمية الأثر الذي سيتركه هذا السباق تم اعتماد فئة السباق العائلي في بطولات الترايثلون القادمة لكي نبني أسراً تتبنى الرياضة كأسلوب حياة.

وأشادت بتعاون الاتحاد الدولي والاتحادات الآسيوية والمجالس الرياضية ومراكز الناشئين في الدولة، مع الجمعية في دعم المبادرات المجتمعية وزيادة الوعي برياضة الترايثلون محلياً وقارياً.

وأضافت أن الموسم الرياضي الجديد سيكون موسم الرياضة الثلاثية «الترايثلون، والدواثلون، والأكواثلون»، وقالت: «نسعى لإحداث نقلة نوعية لهذه الرياضات، وستتم إضافة فئة السباق العائلي في السباقات الرسمية للجمعية وأيضاً ضمن المسابقات التي تنظمها الشركات المتخصصة في تنظيم الفعاليات الرياضية، وسنركز على البراعم والشباب بالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية من مجالس وأندية وهدفنا رفع علم دولة الإمارات على منصات التتويج القارية والدولية»، وأشارت إلى أن الأنشطة تجسد الرؤى التي تتبناها الجمعية بأنه لا مستحيل في قاموس دولة الإمارات كما تعلمنا من قيادتنا الحكيمة التي نستمد منها دائماً القوة والإيجابية، وستستمر الجمعية في مبادراتها، لأن الإنجازات لا تتوقف في ظل وجود التحديات بل على العكس تزداد إبداعاً.