شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الألمانية تدرس تخفيف بعض قيود كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدرس الحكومة الاتحادية الألمانية بدء تخفيف بعض قواعد المباعدة الاجتماعية اعتباراً من السادس من يونيو حزيران، في بعض الولايات،لكنها تواصل حثها على وضع قيود على حجم التجمعات.
ووفقاً لورقة رسمية اطلعت عليها صحيفة بيلد، أوصى هيلج براون رئيس مكتب المستشارة أنجيلا ميركل بتنظيم التجمعات الخاصة في الهواء الطلق قدر الإمكان على ألا يزيد العدد على 20 شخصاً في حين يجب ألا يزيد عدد المجتمعين داخل الأماكن المغلقة على عشرة أشخاص.
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