اخبار الخليج

الحكومة الألمانية تدرس تخفيف بعض قيود كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الألمانية تدرس تخفيف بعض قيود والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدرس الحكومة الاتحادية الألمانية بدء تخفيف بعض قواعد المباعدة الاجتماعية اعتباراً من السادس من يونيو حزيران، في بعض الولايات،لكنها تواصل حثها على وضع قيود على حجم التجمعات.
ووفقاً لورقة رسمية اطلعت عليها صحيفة بيلد، أوصى هيلج براون رئيس مكتب المستشارة أنجيلا ميركل بتنظيم التجمعات الخاصة في الهواء الطلق قدر الإمكان على ألا يزيد العدد على 20 شخصاً في حين يجب ألا يزيد عدد المجتمعين داخل الأماكن المغلقة على عشرة أشخاص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الألمانية تدرس تخفيف بعض قيود كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا