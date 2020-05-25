عيد في فلسطين.. أشتية يعلن عودة الحياة إلى طبيعتها مع انحسار «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الاثنين عن عودة الحياة إلى طبيعتها مع انحسار انتشار فيروس كورونا.

وقال في مؤتمر صحفي في رام الله «بانحسار الخطر عن شعبنا، وهبوط منحنى الإصابات، نكون في مرحلة جديدة من مراحل مواجهة المرض، وهي مرحلة التحرر من الإجراءات والتسهيل على الناس والعودة للحياة الطبيعية بحذر ووفق إجراءات السلامة».

وأضاف «تفتح المساجد والكنائس ابتداء من صلاة الفجر يوم غدٍ الثلاثاء، حتى نعطي فرصة للتعقيم، على أن يأتي كل مصل بكمامة وسجادة صلاة والحفاظ على المسافة بين المصلين وألا يتم الوضوء في مرافق المساجد».

وسمحت الحكومة الفلسطينية بعمل المحال والمنشآت التجارية والصناعية ومختلف المؤسسات ابتداء من صباح الثلاثاء بشكل طبيعي مع الحفاظ على إجراءات السلامة.

وتخضع الأراضي الفلسطينية لحالة الطوارئ للشهر الثالث على التوالي تنتهي في الخامس من الشهر القادم، وعملت الحكومة على تخفيف إجراءات مواجهة انتشار الفيروس خلال الفترة الماضية.

وتم تسجيل 602 إصابة بين الفلسطينيين منذ بدء ظهور الفيروس في شهر مارس آذار الماضي منها 179 في القدس.