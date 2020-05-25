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مرور دبي يهنئ أبطال خط الدفاع الأول والجمهور بحلول العيد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للمرور وبالتعاون مع «بستاني شوكولا»، مبادرة مجتمعية تهدف إلى تهنئة خط الدفاع الأول والجمهور بحلول عيد الفطر السعيد، وتوعيتهم بأهمية الوقاية من فيروس «كوفيد 19».
وأوضح العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور أن المبادرة التوعوية تستهدف العاملين في خط الدفاع الأول أثناء تأدية واجبهم خلال أيام العيد، كما تستهدف أفراد المجتمع المتوافدين إلى المراكز التجارية في إمارة دبي وتوزيع حلويات العيد عليهم، بالإضافة إلى المواد الخاصة بالحماية والتعقيم، وتوعيتهم بضرورة الالتزام بسبل الوقاية من انتشار الفيروس.
كما شدد المزروعي على أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة لحماية الجميع من خطر الإصابة بالفيروس، وضرورة تعقيم كافة مرافق المنزل وتعقيم السيارات بشكل جيد يومياً، وعدم ترك المعقمات بداخلها لخطورتها في التسبب في حوادث الحريق، وتوفير معقم اليدين عند مدخل المنزل لاستخدامه قبل الدخول، والالتزام بالتباعد الجسدي في كل مكان.

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