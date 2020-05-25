الذيد يجدد الثقة في الجهاز الفني بقيادة العجماني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدد مجلس إدارة نادي الذيد الرياضي، الثقة في مدربه المواطن محمد العجماني ليواصل تدريب الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل 2020/2021 ، يعاونه نفس الجهاز الذي يضم المدرب محمد نزار والمعد البدني كمال بن المكي ومدرب الحراس محمد علي قاسم.

وأقر مجلس الإدارة التجديد لكافة مدربي المراحل السنية لفرق كرة القدم ومعاونيهم من الجهاز الفني والإداري للموسم المقبل تاركين فترة بداية التعاقد ونهايته بناء على توجيهات اتحاد الإمارات لكرة القدم وفقاً لموعد بدء ونهاية الموسم المقبل بعد تجاوز جائحة كورونا.

ترأس الاجتماع الذي عقد عن بعد سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس الإدارة، وضم كلاً من حميد عبدالله محمد بالصدرية الخاطري وحميدي علي حميدي الكتبي وسالم علي خلفان الكتبي وخليفة سلطان سيف سعيد الجاري وراشد عبدالله سعيد بن هويدن وسعيد محمد سعيد بن مترف الطنيجي وخليفة مبارك سالم دلموك الكتبي وراشد سعيد عبيد خميس الطنيجي والدكتور حمود العنزي مدير النادي .

وأشاد سالم محمد بن هويدن بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للمسيرة الرياضية في إمارة الشارقة وما يوليه سموه من دعم متواصل لنادي الذيد، وأعرب عن شكر أسرة النادي لسموه ولسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، كما تقدم بالشكر والتقدير للشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس على تواصل رعايتهم ومتابعة أعمال النادي وتمكينه من تحقيق خططه.

وخلال الاجتماع جرى اعتماد التقرير المالي عن شهر إبريل، وتقرير عن الفعاليات الثقافية والمجتمعية التي تمت في شهر رمضان الكريم، والأنشطة الرياضية التي تم تنفيذها عن بعد للاعبين والمشاركين في الشطرنج والكاراتيه وتم فتح المجال لرياضات أخرى لتنفيذها عن بعد وهي تنس الطاولة والرماية خلال الصيف المقبل وإجازة المدارس بعد استقراء رؤية مجلس الشارقة الرياضي.