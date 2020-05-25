شكرا لقرائتكم خبر عن بيع زوج من البطيخ الأصفر مقابل 1114 دولاراً في مزاد ياباني والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيع زوج من البطيخ الأصفر الياباني الاثنين مقابل 120 ألف ين (حوالى 1114 دولاراً) وهو جزء بسيط من الخمسة ملايين ين (46 ألف دولار) التي حققتها منتجات مماثلة خلال مزاد العام الماضي، فيما يضرب وباء كوفيد 19 بشدة.
وبيع البطيخ المنتج في يوباري في جزيرة هوكايدو (شمال) مقابل 120 ألف ين في المزاد الأول للموسم، أي أقل 40 مرة من الرقم القياسي المسجل العام الماضي.
وقد ألقى مسؤول في سوق الجملة باللوم على فيروس كورونا بمنع الزبائن الأغنياء الذين يتنافسون سنويا على أغلى الثمار، من المجيئ والمشاركة في المزاد.
وأراد الفائز في المزاد إظهار الامتنان والدعم للمزارعين المحليين، وفقاً لوكالة الأنباء المحلية «كيودو».
وقد أغلق سوق البيع بالجملة منذ 20 إبريل نيسان كجزء من الإجراءات التي اتخذت لوقف انتشار فيروس كورونا، لكن أقيم فيه مزاد لمرة واحدة من أجل حشد الدعم للمنتجات المحلية.
وسجّلت هوكايدو، الجزيرة الرئيسية في أقصى شمال البلاد والمقصد السياحي الشهير، عدداً كبيراً من الإصابات بوباء كوفيد 19 إلى جانب طوكيو وأوساكا ومدن أخرى.
وأعلنت الحكومة الاثنين رفع حال الطوارئ في أنحاء الأرخبيل كافة.
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