شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تسجل 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت ماليزيا 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا الاثنين، معظمها لأجانب محتجزين في مراكز للمهاجرين، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 7417.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات ظل دون تغيير عند 115

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