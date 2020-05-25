شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تسجل 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت إندونيسيا 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد الاثنين ما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 22750.

وقال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة إن البلاد شهدت 19 وفاة جديدة جراء الفيروس ما رفع إجمالي الوفيات إلى 1391.

وسجلت إندونيسيا أعلى معدل وفيات بكوفيد-19 في شرق آسيا بعد الصين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إندونيسيا تسجل 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.