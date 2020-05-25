وفاة بالبير سينغ أسطورة الهند في الهوكي عن 95 عاماً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي بالبير سينغ الحائز ثلاث ذهبيات أولمبية مع الهند في الهوكي عن 95 عاماً بعد صراع طويل مع مرض في الرئة اليوم الاثنين.

وساعد سينغ في حصول الهند على أول ذهبية أولمبية كدولة مستقلة في أولمبياد لندن 1948 عندما فازت في النهائي 4-صفر على بريطانيا لتدافع عن لقبها في الدورتين الأولمبيتين التاليتين في هلسنكي وملبورن.

وسجل سينغ خمسة أهداف في الانتصار 6-1 على هولندا في نهائي 1952، وهو رقم قياسي لا يزال صادماً حتى الآن، وكان قائداً للهند في أولمبياد 1956 والذي سجل فيه الفريق 38 هدفاً في خمس مباريات دون أن تهتز شباكه بأي هدف.

وقال محمد مشتاق أحمد رئيس الاتحاد الهندي للهوكي في بيان «اليوم لم نفقد أعظم أساطيرنا في الهوكي فقط بل فقدنا ‭‬الضوء الذي يرشدنا نحو الطريق‭‬».

«إنجازاته في حقبة ما قبل الاستقلال موثقة جيداً. فقد الهوكي ألمع نجومه وجميع المنتمين للعبة يتألمون لهذا الخبر».

وعقب اعتزاله تولى سينغ تدريب منتخب الهند للهوكي وقاده للفوز بكأس العالم عام 1975.