شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي ثقة الشركات الألمانية في مايو مع تخفيف قيود كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح الاثنين أن ثقة الشركات الألمانية انتعشت في مايو أيار، متعافية من أكبر هبوط على الإطلاق المسجل في الشهر السابق مع تنامي تفاؤل الشركات في ظل الرفع التدريجي للقيود المفروضة لإبطاء تفشي فيروس كورونا.

وقال معهد إيفو في مسحه لشهر مايو/أيار إن مؤشر مناخ الأعمال ارتفع إلى 79.5 من 74.2 في إبريل/نيسان بعد تعديل بالخفض. كان استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين يشير إلى قراءة تبلغ 78.3.

وقال كليمنس فاوست رئيس إيفو في بيان «تعافت معنويات الشركات الألمانية عقب الشهر السابق الكارثي.. التوقعات للأشهر المقبلة تحسنت كثيراً».

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