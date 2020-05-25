شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة في سنغافورة تسجل 344 إصابة جديدة بـ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت وزارة الصحة في سنغافورة الاثنين 344 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما رفع عدد الإصابات في البلاد إلى 31960.
وقالت الوزارة في بيان إن هذا العدد المنخفض للحالات اليوم الاثنين يرجع في جزء منه إلى انخفاض عدد الفحوص التي أجريت.
وأضافت الوزارة أن الغالبية العظمى لحالات الإصابة الجديدة هي لعمال مهاجرين يعيشون في مساكن مخصصة لهم، مشيرة إلى أن أربعة من المصابين من مواطني سنغافورة أو الحاصلين على إقامة دائمة.
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