شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة هيكلة شاملة لـ«أستون مارتن» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبلغت شركة صناعة السيارات البريطانية أستون مارتن رويترز بأنها تجري عملية مراجعة لفريق الإدارة، وذلك ردا على تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز قال إن الرئيس التنفيذي للشركة أندي بالمر سيترك منصبه في إطار عملية إعادة هيكلة شاملة.

وذكرت الصحيفة أن شركة السيارات الفاخرة ستعين توبياس مويرس الرئيس التنفيذي لوحدة مرسيدس-إيه.إم.جي للسيارات محل بالمر وأن ذلك سيتم إعلانه يوم الثلاثاء. ولم تعلق أستون مارتن على مصير بالمر في بيان أرسلته لرويترز عبر البريد الإلكتروني.

وكانت الصحيفة ذكرت أن الشركة لم تخطر بالمر بالقرار المرتقب وأن بالمر أحجم عن التعليق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعادة هيكلة شاملة لـ«أستون مارتن» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.