مجرّد تغيير طريقة التفكير

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هل سيغيّر العالم العربي طريقة تفكيره نحو تنمية متكاملة؟ دعنا نذهب إلى الأبعد. اربط حزام ذهنك قبل الإقلاع. السؤال: ما هي نسبة احتمال نشوب حرب عالمية، إذا فوجئ «المجتمع الدولي» إيّاه بقرار تاريخيّ تتكامل فيه البلدان العربية بكل مقدّراتها وثرواتها؟ لا حديث عن وحدة اندماجية، حزبية إيدولوجية. ستسأل: ما المستفز في الأمر إذاً، حتى يكون سبباً في هيجاء دولية؟

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المسألة بسيطة، لكن القوة تكمن في البسيط. ذرّة الهيدروجين هي الأبسط، وهي الأشدّ، هي التي كانت في بداية الانفجار العظيم. المخططات والأطماع الأجنبيّة، تسمح لك بأن تكون كما تشاء، فكل المطلوب هو أن تكون شخصيتك هلاميّة، بلا سيادة ولا هوية. في الحقيقة، هم أناس غير منزوعي دسم النزاهة والإنصاف تماماً، يعني بوسائل التوضيح: هم لا يريدون أن تكون ملكيّة البستان باسمهم، فهم لا يكترثون للشكليات لكنهم حريصون على أن تكون لهم نسبة جيّدة، حصّة محترمة من ثمار البستان.

دعنا ننتقل إلى صلب المحور. هل كان في الإمكان زرع خلية، عافاكم الله، في جسد الخريطة العربية، لو لم يهدموا مناعتها أوّلاً؟ عندما تنهار المناعة تأخذ الفيروسات راحتها في الدخول من ألف منفذ ونافذة وباب. تصبح الأعضاء وكالة بلا بوّاب. ثم هل يُعقل أن تظل دول أكثر من قرن عاجزة، لا عن استعادة مناعتها، بل غير قادرة على إدراك أهمية المناعة لبناء التنمية وحماية الكينونة والوجود والحياة. أدمغة المخططات عرفت أن التفكيك التفتيتي هو السبيل إلى منع العرب بشتى الأساليب، من تحقيق أحلامهم: الحروب، الفتن، عربدة القبضايات، خلط الأوراق وضمان الإهانة الدائمة: تفوّق الخليّة إيّاها على العرب مجتمعين عسكرياً، علميّاً، تقانيّاً.

لكن، كل ذلك إلى حين تنقلب المعادلات، فترى الخليّة الجنونية العربيدة، أن الداء المزروع قد اكتشف العرب علاجه القاطع الساطع، الناجع النافع، الرادع الصّادع. الآن وقد وقعت واقعة الفيروس التاجيّ، وصار لزاماً على جميع البلدان العربية البحث عن حلول اقتصادية تنموية مفعمة بالعنفوان الخلاّق، والاستجابة المبتكرة للتحدّي، فإنه لمن أعجب العجب ألاّ تجتمع نخبة عقول العرب أمام معطيات تسيل لعاب العقلاء الحكماء: ماذا يمكننا أن نفعل ونحن لدينا أربعمئة مليون عربي على أربعة عشر مليون كيلومتر مربع، وبحار من الثروات الجوفية؟

لزوم ما يلزم: النتيجة الغرائبية: أن يقعد العرب بينما السكاكين ترسم خريطتهم.

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