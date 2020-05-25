شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا فى المغرب وارتفاع الحصيلة لـ200 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تسجيل وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 200، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق أصدر رئيس الوزراء المغربى، سعد الدين العثماني، مرسوماً يقضي بإنشاء قاعدة عسكرية خاصة بالقوات المسلحة الملكية في إقليم جرادة على الحدود مع الجزائر. وفقا لصحيفة هسبريس الإلكترونية المغربية.

وأوضحت الصحيفة أن ملكية الأرض تم تحويلها من سلطات حراسة الغابات إلى الدولة قصد تخصيصها لبناء القاعدة، وفقا لما جاء في المرسوم رقم 2.20.337 الصادر في العدد 6884 من الجريدة الرسمية.

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من جهة أخرى، أجرى ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربى، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم. بعد أزمة وصف دبلوماسي مغربى ، الجزائر بـ"البلد العدو" وفقا لنفس الصحيفة.

وأوضحت أن المكالمة الهاتفية جاءت بعد الجدل الذي أثير حول تصريح سابق منسوب لقنصل المغرب في مدينة وهران الجزائرية، أثار جدلاً واسعاً في الجارة الشرقية للمملكة، وصف فيه الجزائر بـ"البلد العدو".

وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم استدعى، الأربعاء الماضي، سفير المملكة المغربية المعتمد لدى الجزائر، للتعبير عن احتجاجه من النقاش الذي دار بين القنصل المغربي وبين مواطنين مغاربة عالقين.