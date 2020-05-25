شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة رانيا بذكرى استقلال الأردن: نعيش ظرفا استثنائيا ويظل الانتماء لبلدنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الملكة رانيا العبد الله، زوجه العاهل الأردني عبد الله الثاني، بالذكرى الـ74 على مناسبة ذكرى استقلال الأردن، ووجهت الملكة رانيا رسالة تهنئة إلى الأردنيين عبر حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "اليوم نحتفل بعيد الاستقلال في ظرف استثنائي، لكن ما لا يتغير مهما اختلفت الظروف هو الانتماء والحب الذي نشعر به كأردنيين لهذا البلد الذي نفاخر به العالم. أدام الله علينا نعمة الأردن بقيادة وحكمة سيدنا وكل عام ووطننا وشعبه بألف خير".



الملكة رانيا عبر تويتر

وكان قد بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى الملك عبدالله الثانى ملك المملكة الاردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.

واستقلت الأردن في يوم 25 مايو 1946، حيث وافقت الأمم المتحدة بعد نهاية الانتداب البريطاني، الاعتراف بالأردن كمملكة مستقلة ذات سيادة، وأعلن البرلمان الأردني الملك عبد الله الأول ملكًا عليها، الذي استمر في الحكم حتى تم اغتياله في عام 1951 بينما كان يغادر المسجد الأقصى في القدس.

Advertisements

وعلى جانب آخر، تبادل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والملك عبد الله الثاني بن حسين، ملك الأردن، التهنئةَ بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وخلال الاتصال الهاتفي، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره لدور الأردن في خدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية وبصفة خاصة مواقف جلالته تجاه القضية الفلسطينية، وجهوده في نشر ثقافة الحوار وتصحيح الصورة النمطية عن الشعوب العربية والإسلامية في المحافل الدولية، سائلًا المولى- عز وجل- أن يُعيد هذه المناسبة على الأردن ملكًا وحكومةً وشعبًا، والأمتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.

من جانبه، أكَّد الملك عبد الله، عن تقدير الأردن للأزهر الشريف وشيخه الإمام الأكبر، مشيدًا بالجهود التي يقودها شيخ الأزهر الشريف في نشر قيم التسامح والأخوة ومواجهة الأفكار المتطرفة ونشر الوسطية والمفاهيم الصحيحة لأحكام الدين ، داعياً المولى- عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على المسلمين والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.