إسرائيل تحذر "حزب الله" من "حرب مدمرة" حال نشوب صراع جديد

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

حذرت إسرائيل، الإثنين، "حزب الله" اللبناني من حرب مدمرة في حال نشوب صراع جديد، وفق إعلام رسمي.

ونقلت "هيئة البث" العبرية عن ضباط كبار في قيادة المنطقة الشمالية بالجيش (لم تسمهم)، قولهم إن "حزب الله، سيتكبد خسائر فادحة، وسيتم القضاء على كافة وحداته المسلحة في حال نشوب حرب جديدة".

وأضاف الضباط أنه "سيتم أيضا تدمير كل موقع في جنوب لبنان، عسكريا كان أم مدنيا، يستغله حزب الله لإطلاق صواريخ على إسرائيل".

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وتأتي التحذيرات بالتزامن مع مرور 20 عاما على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من "حزب الله" إزاء التحذيرات الإسرائيلية.



ويحتفل لبنان في 25 مايو/ أيار من كل عام، بذكرى انسحاب إسرائيل في التاريخ ذاته عام 2000، من معظم أراضيه التي احتلتها سنة 1978.

وخلال الأشهر الماضية، تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، إثر تسجيل خروقات برية وجوية وبحرية من قبل الطرفين، فيما دعت الأمم المتحدة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.