فلسطين.. فتح دور العبادة الثلاثاء وقطاع الأعمال بعد العيد

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، فتح دور العبادة بداية من فجر الثلاثاء، فيما يعود العمل بالوزارات ومختلف القطاعات، عقب عطلة عيد الفطر، في إطار تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وقال اشتية، في مؤتمر صحفي برام الله الإثنين، إن القرار جاء بتوصية من لجنة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا، عقب إجراءات فحوصات عشوائية لعشرات العمال الفلسطينيين العائدين من إسرائيل.



وأضاف أن "القرار يأتي بعد انحسار الخطر وهبوط منحنى الإصابات، ما يعني أننا في مرحلة جديدة من مرحلة مواجهة المرض، وهي مرحلة التخفيف من الإجراءات".



وأشار اشتية، إلى أن دور العبادة تفتح فجر الثلاثاء، بشرط ارتداء كمامة وإحضار سجادة صلاة ومنع الوضوء في المساجد.



Advertisements

وأوضح أن المحاكم تعود إلى العمل عقب إجازة العيد، والعمل في جميع الوزارات والهيئات الرسمية والمنشآت الصناعية والتجارية ابتداء من صباح الأربعاء.



ولفت إلى أنه في حال تم تسجيل إصابات جديدة بالفيروس، ستعاد حالة الإغلاق مرة أخرى.



ومنذ مطلع مارس/ آذار الماضي، تم إغلاق دور العبادة إثر إعلان حالة الطوارئ، عقب تسجيل أول إصابة بالفيروس في محافظة بيت لحم (جنوب).



وسجلت فلسطين، حتى الأحد، 602 إصابة، بما فيها القدس والضفة وغزة، توفي منها 5، وتعافى 475.



وبينت الحصيلة 179 إصابة غير مؤكدة بالقدس، حيث تمنع إسرائيل وزارة الصحة الفلسطينية من العمل بالمدينة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.