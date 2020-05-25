فلسطين تندد بإصابة مواطنين اثنين برصاص إسرائيلي بالضفة

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365ـ وزارة الخارجية قالت إن مليشيات المستوطنين المسلحة هي الكتيبة المتقدمة لجيش الاحتلال لتنفيذ مخططات الضم والتوسع

ـ الوزارة حملت "الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم المستوطنين واعتدائهم ونتائجها وتداعياتها"

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، الإثنين، بما سمته "إرهاب المستوطنين"، بحق المواطنين الفلسطينيين.

وأشارت الخارجية، في بيان، إلى إصابة فلسطينيين اثنين شرقي رام الله برصاص مستوطنين، بحماية قوات من الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق الإثنين، قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار صوب فلسطينيين حاولا تنفيذ عملية طعن قرب رام الله، وهو ما نفاه شهود عيان.

وقال الشهود للأناضول، إن الإصابتين وقعتا برصاص مستوطنين.

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وقالت الخارجية، إن "مليشيات المستوطنين المسلحة هي الكتيبة المتقدمة لجيش الاحتلال لتنفيذ مخططات الضم والتوسع، في استغلال بشع للانشغال الفلسطيني والعالمي بمواجهة وباء كورونا".

وحملت الوزارة، "الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم المستوطنين واعتدائهم ونتائجها وتداعياتها".

ويشكو الفلسطينيون في الضفة الغربية من هجمات متكررة لمستوطنين بهدف إرهابهم.

ونهاية أبريل/ نيسان الماضي، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، على بدء عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، أول يوليو/ تموز، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وحذر الفلسطينيون مرارا من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين من أساسه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.