"حماس": المقاومة هي السبيل الوحيد لهزيمة إسرائيل

محمد أبو دون / الخليج 365

قالت حركة "حماس"، الإثنين، إن المقاومة الشعبية الشاملة هي السبيل الوحيد لاسترداد الأرض وهزيمة إسرائيل.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الحركة الفلسطينية حازم قاسم، بمناسبة الذكرى الـ20 للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.



وقال البيان، إن "خروج إسرائيل من جنوب لبنان جاء بعد تضحيات متواصلة قدمها الشعب والمقاومة (..) وتعبد طريق التحرير بدماء الشهداء والجرحى وآلام الأسرى، ليثمر نصرا وتحريرا".

وأوضح أن "الخروج المذل لجيش العدو (الإسرائيلي) من جنوب لبنان قبل عشرين عاما، شكّل تأكيدا واضحا على إمكانية هزيمة المشروع الصهيوني بالفعل المقاوم".

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وأضاف البيان، أن "تكامل أداء قوى المقاومة في الأمة، سيؤدي حتما إلى هزيمة المشروع الصهيوني من كل المنطقة".

واعتبر أن "انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، والذي سبقه من سيناء عام 1982 (شمال شرقي مصر)، ولحقه اندحار من قطاع غزة عام 2005، هو دليل قاطع على أن استرداد الأرض من المحتل لن يكون إلا عبر مقاومة شاملة مسنودة بالتفاف جماهيري وحاضنة شعبية".

ويحتفل لبنان في 25 مايو/ أيار من كل عام، بذكرى انسحاب إسرائيل في التاريخ ذاته عام 2000، من معظم الأراضي اللبنانية التي احتلتها سنة 1978.

وخلال الأشهر الماضية، تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، إثر تسجيل خروقات برية وجوية وبحرية من قبل الطرفين، فيما دعت الأمم المتحدة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

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