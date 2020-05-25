إيناس المباركي حصلت “بشاير أحمد المباركي” على درجة الماجستير بتقدير ممتاز في المناهج وطرق التدريس من كلية التربية بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامبة . صحيفة الخليج الالكترونية تهنئ “بشائر” على حصولها على درجة الماجستير وتتمنى لها التوفيق والحصول على الدكتواره . اظهر المزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “بشاير المباركي” تحصل على الماجستير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.