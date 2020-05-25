توج باتي بوريسوف بطلاً لكأس بيلاروسيا لكرة القدم، إثر فوزه القاتل في النهائي على دينامو بريست 1-0، بعد تمديد المباراة لشوطين إضافيين، في اللقاء الذي احتضنه ملعب دينامو في العاصمة مينسك.

يدين باتي بالفضل في الانتصار والتتويج للاعب الوسط الشاب زاخار فولكوف، صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الإضافي الثاني، عندما كانت المباراة في طريقها للذهاب لركلات الترجيح.

وأقيم اللقاء وسط حضور جماهيري قليل للغاية في المدرجات، في الوقت الذي تابعت فيه بعض الجماهير اللقاء من خارج الأسوار، حيث ظهرت وهي ترتدي الكمامات تنفيذاً للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبهذا يستعيد باتي البطولة التي غابت عن خزائنه منذ 5 أعوام، وتحديداً 2015 عندما اكتسح شاختيور سوليغورسك برباعية.

ويعد هذا اللقب الرابع لباتي بوريسوف في تاريخ الكأس، لينفرد الفريق بصدارة المتوجين بهذه البطولة، ويفض الشراكة مع كل من شاختيور سوليغورسك، دينامو مينسك، بلشينا بوبرويسك، ودينامو بريست.