665 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم عن تسجیل 665 إصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 21967 حالة في حین تم تسجیل 9 حالات وفاة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة حتى الیوم 165 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي الیومي إن جمیع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا بالمرض ھي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطین لھم. اظهر المزيد

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