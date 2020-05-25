مواجهة مثيرة بين بايرن ودورتموند في الدوري الالماني

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يتحلى بايرن ميونخ بالثقة قبل مباراة قمة قد تحسم لقب دوري الدرجة الألماني أمام بروسيا دورتموند، غداً الثلاثاء.
يتمتع فريق المدرب هانز فليك بسلسلة متتالية من 8 انتصارات في كافة المباريات، ويمر هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الساعي لكسر الرقم القياسي لجيرد مولر البالغ 40 هدفاً في موسم 1971-1972، بمرحلة رائعة، بينما يتصدر الفريق المسابقة بفارق أربع نقاط عن منافسه التقليدي.
وسجل الفريق البافاري 80 هدفاً في 27 مباراة بالدوري، وهو رقم قياسي في الدوري حتى هذه المرحلة، بعد تسجيل 5 أهداف في فوزه على إينتراخت فرانكفورت، السبت الماضي.
ويتصدر توماس مولر قائمة الدوري في صناعة الأهداف، بعدما صنع هدفاً واحداً، وسجل مثله أمام إينتراخت فرانكفورت.
وقال مولر الذي أعاد اكتشاف مستواه الرائع تحت قيادة فليك هذا الموسم: “هذا أسبوع حاسم، نحن نسير بشكل جيد، وكذلك دورتموند لذلك الجميع يتطلع لمباراة الغد”.
ومع ذلك لن تمتلئ مدرجات إستاد سيغنال إيدونا بارك ملعب دورتموند الذي يسع إلى 80 ألف متفرج لمشاهدة أكبر مباراة في الدوري، نظراً لمنع حضور الجماهير للمباريات بسبب جائحة كوفيد 19.
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