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أبها تستضيف معسكر الحكام السعوديين

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الخليج - د ب أ 0 تبليغ

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قررت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إقامة معسكر داخلي لحكام بطولة دوري كأس الأمير ، في مدينة أبها، لمدة 12 يوماً.

قالت صحيفة : “مدة المعسكر ستكون 12 يوماً، استعداداً لاستئناف بطولة الدوري التي تم تحديد 20 أغسطس (آب) المقبل موعداً لعودتها المبدئية.

وتابعت: “اللجنة ستخطر الحكام خلال اليومين المقبلين، موعد العودة للتدريبات المنزلية، بعد نهاية فترة الإجازة التي منحتها اللجنة لهم ومدتها شهراً.

وكانت بطولة الدوري السعودي للمحترفين توقفت منافساتها في مارس (آذار) الماضي، بسبب تفشي .

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