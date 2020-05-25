شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخص تباهى بإطلاق النار من سلاح رشاش بـ«الخفجي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة محافظة الخفجي من القبض على شخص بالعقد الثاني من العمر، تباهى بإطلاق النار في الهواء من خلال سلاح رشاش.

ووفقاً لـ” اليوم” فإنه تم التحفظ على الشخص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب وزارة الداخلية عبر حسابها بـ”سناب شات”.

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