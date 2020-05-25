عضو "السيادة" السوداني يؤكد "انسجام" مكونات القوات المسلحة

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن كباشي قوله أن الجيش السوداني بشقيه القوات المسلحة وقوات الدعم السريع يعمل على قلب رجل واحد فى المحافظة على أمن البلاد واستقرارها.

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ووجه كباشي التحية إلى ضباط وضباط صف وجنود الفرقة 14 مشاة على الدور العظيم الذى تضطلع به الفرقة فى حفظ الأمن واستتباب الاستقرار فى ولاية جنوب كردفان، موضحا أن زيارته للولاية برفقة وفد رفيع المستوى جاءت لتقديم واجب العزاء لأسر من فقدوا أرواحهم فى الأحداث الأخيرة.

وبشأن عملية إصلاح الأجهزة الأمنية، أوضح أن ذلك متروك للقوات المسلحة بحكم مشاركتها فى إدارة الفترة الانتقالية وبحكم الضمان الذى توفره لعبورها والمحافظ على السودان وسلامة أراضيه، مشيراً في هذا الصدد إلى إنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأعلن أن العمل جار لتعديل الهيكل الراتبي للقوات المسلحة.

يذكر أن قيادة الفرقة 14 مشاة في كادوقلي كانت قد قدمت تقريرا للفريق أول ركن شمس الدين كباشي، وقف من خلاله على احتياجاتها ووعد بمناقشتها مع القيادة.