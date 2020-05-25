إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

القدس – سبوتنيك. وقال شاهد عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك" إن "عددا من المستوطنين هاجموا رعاة الأغنام في السهل الواقع بين القرية وقرية ترمسعيا، وأطلقوا النار عليهم مما أدى إلى إصابة شابين بجروح أحدهما إصابته في البطن والآخر في القدم".
وأفادت مصادر طبية بأنه "تم نقل المصابين الاثنين إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله".
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من جانبه قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له: "وردت تقارير عن محاولة ارتكاب عملية طعن بالقرب من بلدة عميحاي شرقي رام الله حيث حاول مخربان طعن جنود في المنطقة". وأضاف أدرعي بالقول: "الجنود ردوا بإطلاق نار نحو المخربين. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا".
في سياق متصل، حاول جنود الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، منع المصلين من أداء صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى بمدينة القدس.
وأشارت مصادر صحفية فلسطينية إلى قيام عناصر من الجيش الإسرائيلي بمنع الفلسطينيين من الوصول إلى ساحة الغزالي في باب الأسباط لأداء صلاة عيد الفطر.
وبحسب موقع "دار الحياة"، فقد تمكن الفلسطينيون من دخول المنطقة برغم وجود حواجز الجيش، وأقاموا الصلاة خارج المسجد بسبب إغلاقه ضمن إجراءات الحجر الصحي المتبعة.
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